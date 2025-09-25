Absurdalnie dobra promocja na iPhone'a 17 Pro. Dorzucasz akcesoria, oszczędzasz kilka stówek

Ładowanie...

Jeszcze nie opadł kurz po premierze iPhone'ów 17, a najnowsze smartfony Apple już doczekały się promocji w popularnej sieci marketów z elektroniką. Promocja jest tym lepsza, że jest to okazja z kategorii "dwie pieczenie na jednym ogniu" - okazyjna cena pojawia się w koszyku po dodaniu do niego akcesoriów do iPhone'a 17.

REKLAMA

iPhone'a 17 Pro kupisz 300 złotych taniej z tym jednym trikiem

Media Markt obecnie prowadzi promocję, w ramach której kupując iPhone 17 wraz z akcesoriami zapłacimy mniejszą cenę niż kupując samo urządzenie.

Przykładowo, iPhone 17 Pro 256 GB Głębinowy Błękit kosztuje 5799 zł. Wrzucając go do koszyka wraz z zasilaczem USB-C od Apple (o wartości 109,99 zł), łączna cena w koszyku zbije się do 5358,99 zł.

Promocja na iPhone 17 Pro w Media Markt

Jeżeli nie kręci cię perspektywa dokupowania kolejnej kostki do kolekcji - nie ma sprawy. Na podobnej zasadzie iPhone 17 Pro 256 GB Głębinowy Błękit wraz z silikonowym lub przeźroczystym etui MagSafe od Apple (o wartości 249 zł) można kupić za 5448 zł.

Podobne oferty dostępne są także dla pozostałych iPhone'ów 17. Na tej samej zasadzie iPhone 17 Air 256 GB Gwiezdna Czerń wraz z zasilaczem Apple'a można kupić za 4908,99 zł - podczas gdy sam iPhone 17 Air 256 GB Gwiezdna Czerń kosztuje 5299 zł. W podobnej ofercie znajdziemy także iPhone 17 Pro Max

Jak w przypadku każdej innej promocji najnowszych iPhone'ów, należy się spieszyć. Już w czasie pisania tego artykułu iPhone 17 Pro Głębinowy Błękit w wariancie 512 GB wpadł do kategorii "Ten produkt będzie wkrótce dostępny". A trudno się dziwić, bo cena - jak na fakt, że iPhone to najbardziej rozchwytywany smartfon świata, a siedemnastka miała premierę sklepową zaledwie kilka dni temu - jest niezwykle okazyjna. No chyba że masz w domu nadmiar kostek i jesteś na tyle odważny, by nosić iPhone'a bez etui.

REKLAMA

Poznaj nowe iPhone'y 17:

REKLAMA

Malwina Kuśmierek 25.09.2025 09:12

Ładowanie...