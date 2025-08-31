/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Bezpieczeństwo

Szokujący nowy trend. Sprzedają zdjęcia USG płodów, 50 zł za sztukę

Japoński odpowiednik OLX zakazuje sprzedaży zdjęć USG. Fotografie nienarodzonych dzieci (albo chorych narządów) są wykorzystywane do oszustwa zwanego "ninshin sagi".

Malwina Kuśmierek
Japoński odpowiednik OLX zakazuje sprzedaży zdjęć USG
REKLAMA

Internet to wspaniałe miejsce, gdzie z drugiej ręki szybko możesz kupić rower, płytki do łazienki, książki na studia albo zdjęcie USG płodu, aby wyłudzić pieniądze od byłego partnera. Jednak japoński gigant mówi stanowcze nie tej ostatniej praktyce.

REKLAMA

Japoński odpowiednik OLX mówi stanowcze nie handlu zdjęciami USG. Fotografie płodów i organów trafiają na czarną listę

Mercari, największa w Japonii aplikacja do handlu używanymi rzeczami, ogłosiła zakaz sprzedaży zdjęć USG płodów. Od 29 sierpnia wszystkie wystawione oferty tego typu mają być usuwane, a użytkownicy, którzy jeszcze je sprzedają, zostali wezwani do wycofania ogłoszeń. Firma tłumaczy, że tego rodzaju treści uznaje za "nieodpowiednie" wobec czego zdecydowano o dodaniu ich do listy przedmiotów zakazanych. Na tej liście znajdują się m.in. broń, narkotyki, żywe zwierzęta, leki czy przedmioty konsumenckie o zawyżonej cenie ze względu na zbyt duży popyt względem podaży.

Mercari to platforma o skali porównywalnej w Polsce do OLX czy Vinted, z dodatkowymi funkcjami, które ułatwiają sprzedaż – jak możliwość nadania paczki anonimowo z pobliskiego sklepu spożywczego, dzięki współpracy z operatorami logistycznymi przypominającymi InPost czy Pocztę Polską. Aplikacja działa od 2013 roku i jest niekwestionowanym liderem na rynku aplikacji e-commerce.

Decyzja o wprowadzeniu zakazu zapadła po tym, jak w połowie sierpnia japońskie media społecznościowe obiegły zrzuty ekranu ogłoszeń, w których oferowano sprzedaż ultrasonograficznych zdjęć płodów w cenie ok. 2000 jenów (około 50 złotych). Choć problem na Mercari istnieje od grubo ponad roku, to platforma podjęła stanowcze działania dopiero po tym jak jeden z użytkowników serwisu X zapytał "Do czego innego to może służyć, jeśli nie do oszustw?". Jego wpis wywołał falę dyskusji w mediach i reportaży opisujących "mroczny rynek" zdjęć USG.

Na sprzedaż w Mercari trafiały nie tylko zdjęcia ultrasonograficzne płodów, ale także różnych organów podpisanych jako "płody". Zrzut ekranu jednej z takiej ofert w listopadzie obiegł japońską część X.

Problem "ninshin sagi", czyli oszustw polegających na fałszywym powoływaniu się na ciążę, nie jest w Japonii nowy. Mechanizm bywa prosty: kobieta poznaje mężczyznę przez aplikację randkową, utrzymuje z nim relację, a następnie informuje o rzekomej ciąży, przedstawiając zdjęcie USG jako dowód. Następnie żąda pieniędzy na aborcję lub wykorzystuje sytuację do szantażu, zwłaszcza jeśli mężczyzna ma rodzinę. Jak podkreśla portal SoraNews24, choć nie ma dowodów, że wszystkie zdjęcia sprzedawane na Mercari były faktycznie wykorzystywane w ten sposób, obawy o takie nadużycia skłoniły platformę do prewencyjnego zakazu.

W komentarzach internautów widać mieszankę oburzenia i niedowierzania. "Nie ma znaczenia, po co to ktoś kupuje. Sam fakt sprzedaży takich zdjęć jest obrzydliwy" - pisała jedna z kobiet. Inna dodała: "Niedawno urodziłam dziecko i nie mogę uwierzyć, że są matki gotowe sprzedać zdjęcia USG". Byli też tacy, którzy wskazywali na problem ekonomiczny, zauważając, że trudna sytuacja materialna może popychać ludzi do desperackich kroków.

Zakaz wprowadzony przez Mercari nie rozwiąże całkowicie problemu, bo jak podkreślają eksperci, popyt i podaż mogą przenieść się w inne miejsca - być może jeszcze trudniejsze do monitorowania.

REKLAMA

Może zainteresować cię także:

REKLAMA
Malwina Kuśmierek
31.08.2025 08:00
Tagi: E-commerceJaponia
Najnowsze
7:45
Miały być niskie ceny i wreszcie są. Dzięki konkurencji na torach
Aktualizacja: 2025-08-31T07:45:00+02:00
7:30
Robak wytwarza pigment Rembrandta. I jeszcze zamienia truciznę w złoto
Aktualizacja: 2025-08-31T07:30:00+02:00
7:15
Pluton przyszłości, robot kroczący - to najnowsze polskie drony dla wojska
Aktualizacja: 2025-08-31T07:15:00+02:00
7:00
Nie działa ci ładowarka do smartfona? Wypróbuj ten trik
Aktualizacja: 2025-08-31T07:00:00+02:00
6:45
Jedno urządzenie oszczędza prąd w całym sklepie. Testują je w Polsce
Aktualizacja: 2025-08-31T06:45:00+02:00
16:40
Miał być polski rywal Disneylandu, jest klapa. Hossoland się odgraża, że to jeszcze nie koniec
Aktualizacja: 2025-08-30T16:40:00+02:00
16:15
Europa broni cyfrowej niepodległości. Macron miażdży Trumpa
Aktualizacja: 2025-08-30T16:15:00+02:00
16:00
Starlink zepsuł legendarny festiwal. Bo działał bez zarzutu
Aktualizacja: 2025-08-30T16:00:00+02:00
15:45
Żegnamy Windowsa 10, witamy nowy system. Co nowego w Windowsie 11 25H2?
Aktualizacja: 2025-08-30T15:45:00+02:00
15:30
Mam nadzieję, że nigdy nie będziemy idealni
Aktualizacja: 2025-08-30T15:30:00+02:00
14:44
Kłótnia pilota F-16 z kontrolą lotu. Tak wyglądały ostatnie chwile przed tragedią w Radomiu
Aktualizacja: 2025-08-30T14:44:44+02:00
7:51
Ależ gigantyczna dziura w ziemi. To pod wiatrowego kolosa od Taurona
Aktualizacja: 2025-08-30T07:51:00+02:00
7:44
Gnom podjeżdża do wroga i wybucha. To najnowszy polski dron
Aktualizacja: 2025-08-30T07:44:00+02:00
7:33
Pomiziasz go po brzuszku, a on zamruczy. Nowego robota pokochają głównie dorośli
Aktualizacja: 2025-08-30T07:33:00+02:00
7:20
Nowy bot jest bardzo pobożny. Ale prawdy się od niego nie dowiesz
Aktualizacja: 2025-08-30T07:20:00+02:00
7:10
Spytasz kota, jak się czuje, a on ci odpowie. Będzie tłumacz mowy zwierząt
Aktualizacja: 2025-08-30T07:10:00+02:00
7:00
Wyłączyli mi prąd. I wreszcie wyszedłem z nory
Aktualizacja: 2025-08-30T07:00:00+02:00
18:50
iPhone 17, 17 Air i 17 Pro (Max) - wszystko, co wiemy na chwilę przed premierą
Aktualizacja: 2025-08-29T18:50:33+02:00
18:47
Xiaomi z masą nowości. Trzy nowe smartfony i kluczowa zmiana
Aktualizacja: 2025-08-29T18:47:00+02:00
17:44
Rewolucja z Polski. Koliste RNA szansą na koniec wielu chorób
Aktualizacja: 2025-08-29T17:44:45+02:00
17:14
Nie żegnaj jeszcze listonosza. Padła ważna deklaracja
Aktualizacja: 2025-08-29T17:14:58+02:00
17:13
Pierwszy taki monitor na rynku. Samsung dorzucił kluczowe 5 cali
Aktualizacja: 2025-08-29T17:13:06+02:00
17:04
Allegro szykuje się na system kaucyjny. Tak będą wyglądać zakupy
Aktualizacja: 2025-08-29T17:04:57+02:00
16:43
Mars jak jajko niespodzianka. Odkryli ślady po gigantycznym zderzeniu
Aktualizacja: 2025-08-29T16:43:37+02:00
16:17
ChatGPT kazał mu zabić własną matkę. To pierwsza taka sprawa w historii policji
Aktualizacja: 2025-08-29T16:17:04+02:00
16:11
Polska dostanie najnowsze radary systemu Patriot. Jest decyzja
Aktualizacja: 2025-08-29T16:11:55+02:00
15:30
Microsoft rzuca wyzwanie ChatGPT. Model MAI już dziś robi wrażenie
Aktualizacja: 2025-08-29T15:30:28+02:00
15:27
Hulajnogi rozpychają się nie tylko na chodnikach. Tu wprowadzili dla nich specjalny bilet
Aktualizacja: 2025-08-29T15:27:07+02:00
13:47
Polska zrobi własne materiały wybuchowe. Wreszcie koniec zależności od zagranicy
Aktualizacja: 2025-08-29T13:47:35+02:00
12:48
Gruba promocja na flagowca Samsunga. Nawet 1400 zł taniej
Aktualizacja: 2025-08-29T12:48:02+02:00
12:12
Gracze wściekli na podsumowania w Google. AI kłamie jak najęta
Aktualizacja: 2025-08-29T12:12:18+02:00
11:26
Polskie F-16 będą oślepiać przeciwnika. Wszystkie dostaną niewidzialną tarczę
Aktualizacja: 2025-08-29T11:26:59+02:00
11:21
Lotnisko ma problem ze skanerami. Wyprzedzili wszystkich, a limity nadal obowiązują
Aktualizacja: 2025-08-29T11:21:56+02:00
9:58
Polska będzie poligonem nowego sprzętu. Ma być superwytrzymały i odporny na wszystko
Aktualizacja: 2025-08-29T09:58:55+02:00
9:00
Test Hama MW-500. Znana mysz działa 75 dni na jednym ładowaniu i wraca z nowymi barwami
Aktualizacja: 2025-08-29T09:00:53+02:00
8:29
Zrobił komputer Apple'a z klocków. LEGO. Ten wybitny projekt potrzebuje waszych głosów
Aktualizacja: 2025-08-29T08:29:13+02:00
8:16
Wojsko kupiło mobilną fabrykę budynków. To kolos na kołach
Aktualizacja: 2025-08-29T08:16:29+02:00
7:00
Kosmiczny pył i kryształy uchwycone na zdjęciu. Mgławica Motyla jest zachwycająca
Aktualizacja: 2025-08-29T07:00:00+02:00
6:41
Spytałem telewizor o propozycje seriali i plan na urlop. Odpowiedział z sensem
Aktualizacja: 2025-08-29T06:41:00+02:00
6:31
Cząstki widmo na celowniku. Rusza największy eksperyment świata
Aktualizacja: 2025-08-29T06:31:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA