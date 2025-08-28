/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Ekologia

Padł dramatyczny rekord. Nie poznasz Wisły

Coraz smutniej brzmi piosenka o Wiśle płynącej po polskiej krainie, szczególnie gdy spojrzy się na warszawski fragment stale bijący coraz smutniejsze rekordy.

Adam Bednarek
wisla
REKLAMA

Rekordowe 7 cm na stacji hydrologicznej Warszawa-Bulwary zanotowano po raz pierwszy w środę o godz. 8.10 – informuje PAP. Przypomnijmy: kilka dni temu pisaliśmy o innym niechlubnym rekordzie, jakim było 9 cm. Schodzimy w bardzo szybkim tempie.

Jak podaje IMGW, niski stan wody odnotowano również na 22 innych stacjach. Dla porównania, wcześniej było to 15 stacji. Każdy kolejny dzień przynosi większy kryzys.

REKLAMA

- To nie jest niespodzianka, lecz konsekwencja zjawisk obserwowanych od lat. Zaskoczeni mogą być jedynie ci, którzy patrzą na sytuację wyłącznie przez pryzmat tegorocznego, nieco chłodniejszego lata i bardziej wilgotnej wiosny – mówi PAP Prof. Marcin Świtoniak z Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Tym bardziej że naukowcy już zimą patrząc na to, jak mało śniegu spadło, przewidywali, że brak opadów białego puchu odczujemy w kolejnych miesiącach.

Nie tylko susza i brak opadów

- Powyżej Warszawy działają kopalnie piasku, które zatrzymują materiał niesiony przez rzekę. Dodatkowo odcinek Wisły przepływający przez stolicę został uregulowany. W efekcie koryto rzeki systematycznie się pogłębia, a wskazania wodowskazów nieustannie spadają – powiedział PAP Piotr Bednarek, hydrolog i doktorant w Zakładzie Hydrologii Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, a także prezes fundacji Wolne Rzeki.

Problemy się nawarstwiają, bo do tego dochodzi wspomniany brak opadów oraz trwająca w zasadzie od lat susza. "Niektóre rzeki wyschły całkowicie już jakiś czas temu" – zauważa hydrolog.

To, czego możemy się realnie spodziewać w kolejnych miesiącach i latach, to susza i niskie stany wód, które, jeśli się będą podwyższały, to chwilowo, wraz z opadami. Stan wód podziemnych jest na tyle obniżony, że potrzebowalibyśmy naprawdę dużych opadów śniegu zimą, żeby to uzupełnić. W okolicy, w której mieszkam, czyli w Kotlinie Sandomierskiej, od 14 lat każdy kolejny rok ma bilans wodny na minusie, czyli więcej wody ucieka, głównie z wód gruntowych, niż jest dostarczane przez opady – podkreślił.

Efekt odczuwają mieszkańcy wielu regionów w Polsce, gdzie już pojawiają się apele o oszczędzanie wody, bo jej zwyczajnie brakuje.

REKLAMA

Przeczytaj także:

REKLAMA
Adam Bednarek
28.08.2025 06:06
Tagi: Susza
Najnowsze
5:51
Jest oficjalna zapowiedź premiery nowych sprzętów Samsunga. Co zobaczymy?
Aktualizacja: 2025-08-28T05:51:21+02:00
5:45
Samsung potwierdził, że wypuści zupełnie nowy sprzęt. To nie telefon
Aktualizacja: 2025-08-28T05:45:35+02:00
21:16
Konkurencja nie ma takiego składaka. Huawei pokaże następcę najbardziej wypasionego modelu
Aktualizacja: 2025-08-27T21:16:00+02:00
20:20
Nowy system, nowe podejście. Xiaomi zapowiada przełom
Aktualizacja: 2025-08-27T20:20:54+02:00
19:29
Na PS4 i PS5 święto. Do PS Plus trafia jedna z najlepszych platformówek
Aktualizacja: 2025-08-27T19:29:25+02:00
19:04
- 80 proc. mojej pracy to zarządzanie ego. I to nie swoim - szef sportu w CANAL+ Michał Kołodziejczyk mówi Spider’s Web
Aktualizacja: 2025-08-27T19:04:37+02:00
19:00
Google Pixel 10 - piękny minimalista z kilkoma małymi wadami. I tak jestem zakochany
Aktualizacja: 2025-08-27T19:00:51+02:00
19:00
Pixel 10 Pro XL, czyli radość, życie, taniec i śpiew. Kocham go wbrew wszystkim
Aktualizacja: 2025-08-27T19:00:00+02:00
19:00
Świetny, ale skąd ta cena? Pixel 10 Pro nie jest dla każdego
Aktualizacja: 2025-08-27T19:00:00+02:00
18:04
To koniec dekad terroru Worda. Microsoft poprawia kluczową funkcję
Aktualizacja: 2025-08-27T18:04:50+02:00
18:03
Recenzja Kirby and the Forgotten Land + Star-Crossed World. Najlepsza gra dla szkrabów
Aktualizacja: 2025-08-27T18:03:56+02:00
17:06
Ważna decyzja w spawie polskich F-35. Rząd wyda majątek
Aktualizacja: 2025-08-27T17:06:28+02:00
16:32
Nie działa ci Bluetooth w Windowsie? Microsoft ma wiadomość
Aktualizacja: 2025-08-27T16:32:56+02:00
15:48
Nie będziesz wychodzić z Tłumacza Google'a. Nowa funkcja jest kapitalna
Aktualizacja: 2025-08-27T15:48:57+02:00
15:24
Paraliż systemu ratownictwa medycznego. Karetki jeździły na ślepo
Aktualizacja: 2025-08-27T15:24:46+02:00
14:54
Poszedłem do lasu z nowym telefonem na wyprawy. HAMMER RANGER nie boi się niczego
Aktualizacja: 2025-08-27T14:54:48+02:00
14:32
Chiny pokażą broń, jakiej świat jeszcze nie widział. Pekin szykuje potężną paradę
Aktualizacja: 2025-08-27T14:32:59+02:00
13:17
Poleciał z petycją do prezydenta, bo wkurzają go drobniaki. Skończy się pytanie o grosika
Aktualizacja: 2025-08-27T13:17:17+02:00
12:32
Nadchodzą upały, a na przystankach można się ugotować. Pokazali ratunek
Aktualizacja: 2025-08-27T12:32:56+02:00
11:21
Tak pięknego i groźnego Słońca jeszcze nie widzieliśmy. Oszałamiające zdjęcia
Aktualizacja: 2025-08-27T11:21:36+02:00
10:53
Będzie blok, będzie ładna plaża. Dziwaczna oferta dewelopera
Aktualizacja: 2025-08-27T10:53:25+02:00
10:06
Elon Musk się doczekał. Starship w końcu poleciał jak trzeba
Aktualizacja: 2025-08-27T10:06:59+02:00
9:00
Chcesz zadbać o bezpieczeństwo nad Polską? Ta praca jest dla ciebie
Aktualizacja: 2025-08-27T09:00:16+02:00
8:48
OpenAI pozwane. Rodzice mówią wprost: "ChatGPT zabił naszego syna"
Aktualizacja: 2025-08-27T08:48:47+02:00
7:42
Który model Kindle wybrać w 2025? Porównanie czytników e-booków od Amazonu
Aktualizacja: 2025-08-27T07:42:26+02:00
7:24
Konferencja Apple potwierdzona. Wiemy, kiedy iPhone 17 i reszta atrakcji
Aktualizacja: 2025-08-27T07:24:43+02:00
6:45
Nowe Kraby zasypują braki po wsparciu Ukrainy. Są na Śląsku
Aktualizacja: 2025-08-27T06:45:00+02:00
6:34
AI wpływa na rynek pracy. Są badania, nie jest dobrze
Aktualizacja: 2025-08-27T06:34:00+02:00
6:23
Bilet za 12 zł, a i tak wolą samolot. Pociągi muszą gnać 350 km/h
Aktualizacja: 2025-08-27T06:23:00+02:00
6:12
Niepozorna jaskinia skrywa sekret rolnictwa sprzed 9 tysięcy lat
Aktualizacja: 2025-08-27T06:12:00+02:00
6:01
Zrobili generator niemożliwych figur 3D. Nie mają prawa istnieć, a jednak
Aktualizacja: 2025-08-27T06:01:00+02:00
20:23
Idą ciężkie czasy dla grubych ludzi. Albo odchudzanie, albo dwa bilety
Aktualizacja: 2025-08-26T20:23:18+02:00
19:27
Polska i stacja kosmiczna. To nie sen, rząd rozmawia z Axiom Space
Aktualizacja: 2025-08-26T19:27:00+02:00
19:09
Polska premiera Honor Magic V5 - taka jest cena składanej smukłości
Aktualizacja: 2025-08-26T19:09:43+02:00
18:45
Windows 10 zażąda okupu. Tak Microsoft chce zarabiać na spóźnionych
Aktualizacja: 2025-08-26T18:45:50+02:00
18:14
Ekspert od AI: dochód gwarantowany 10 tys. dol. to jedyne wyjście
Aktualizacja: 2025-08-26T18:14:08+02:00
17:35
Koniec wolności na Androidzie. Nie włączysz apki z dowolnego źródła
Aktualizacja: 2025-08-26T17:35:12+02:00
17:18
Vivo dla Spider's Web: za 5 lat gogle zaczną wypierać smartfony
Aktualizacja: 2025-08-26T17:18:43+02:00
16:38
Starzy informatycy tego nie zdzierżą. Kod Microsoftu będzie częścią Linuxa
Aktualizacja: 2025-08-26T16:38:01+02:00
16:33
Czemu koty nienawidzą wody? Naukowcy mają niezłą odpowiedź
Aktualizacja: 2025-08-26T16:33:17+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA