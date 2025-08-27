/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Ekologia

Będzie blok, będzie ładna plaża. Dziwaczna oferta dewelopera

Na nowej inwestycji dewelopera skorzysta wielu mieszkańców, którzy będą mogli wypoczywać na plaży. O ile radni wyrażą zgodę i blok powstanie.

Adam Bednarek
kielce deweloper
REKLAMA

Deweloperzy coraz chętniej próbują przekonać sąsiadów, którzy kręcą nosem na nowe inwestycje. Mieszkańcy nierzadko obawiają, że okolica będzie bardziej zatłoczona, nie będzie gdzie zaparkować, a oni sami przez nowy blok stracą dostęp do światła słonecznego.

Dlatego w Katowicach inwestor zaproponował, że odmaluje blok, zlikwiduje mur oporowy i posadzi nowe rośliny, aby w ten sposób na starcie dołożyć coś od siebie dla wspólnego dobra. Nie zawsze takie oferty przyjmowane są z radością – w tym przypadku mieszkańców zachęta oburzyła, bo ich zdaniem pracami remontowymi powinna zajmować się spółdzielnia.

REKLAMA

Jeszcze dalej idzie inwestor w Kielcach. Jak informuje Radio Kielce, deweloper chcący wybudować 73 m wieżowiec "deklaruje urządzenie ogólnodostępnej plaży przy Zalewie Kieleckim".

Dlaczego jednak trzeba kogokolwiek przekonywać? Wątpliwości budzi miejsce, w którym stanąć ma budynek mieszkalny. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zwracała uwagę na sąsiedztwo ruchliwych dróg, przez co w przyszłości mogą pojawić się problemy z hałasem. Brakuje "skutecznego zabezpieczenia akustycznego".

Podobne obawy ma Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna, która przypomniała, że planowana inwestycja znalazłaby się w strefie przemysłowo-handlowej, "przy węźle komunikacyjnym, linii kolejowej oraz w sąsiedztwie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych z parkingiem dla kilkuset pojazdów".

Część radnych zgadza się, że miejsce może być w przyszłości problemem dla miasta

Dziś konflikty obserwujemy szczególnie w pobliżu lotnisk. Niektórzy twierdzą, że mieszkańcy musieli zdawać sobie sprawę, że towarzyszyć im będzie huk lądujących i startujących samolotów. Oni zaś odpowiadają, że zwiększa się częstotliwość operacji i nie ma ani chwili spokoju. W przypadku ruchliwej drogi mogą pojawić się podobne argumenty – niby każdy wiedział, gdzie chce mieszkać, ale niektórzy mogą i tak być zaskoczeni skalą hałasu.

Elżbieta Hermanowska, radna z klubu Prawo i Sprawiedliwość, sugeruje, że jeśli już deweloper miałby otrzymać zgodę, to można uzyskać więcej. I wymusić zadbanie o całą ścieżkę wokół zalewu.

- Jest tu dużo wątpliwości. Przykładowo z uwagi na potencjalne odszkodowania z tytułu hałasu. Jestem również konsekwentnie przeciwna inwestycji towarzyszącej. Od samego początku uważam, że organizacja takiej przestrzeni na działce mającej około 1,8 tys. mkw. i nazywanie tego plażą jest nad wyraz. Na takiej działce plaży zorganizować się nie da – uważa Hermanowska.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na budowę 21-kondygnacyjnego budynku wielomieszkaniowego przy ul. Zagnańskiej zostanie przedstawiona Radzie Miasta Kielce na sesji w najbliższy czwartek, 28 sierpnia - informuje kielecka rozgłośnia.

Czytaj też:

REKLAMA

Zdjęcie główne: Tomasz Warszewski / Shutterstock

REKLAMA
Adam Bednarek
27.08.2025 10:53
Tagi: Architektura
Najnowsze
10:06
Elon Musk się doczekał. Starship w końcu poleciał jak trzeba
Aktualizacja: 2025-08-27T10:06:59+02:00
9:00
Chcesz zadbać o bezpieczeństwo nad Polską? Ta praca jest dla ciebie
Aktualizacja: 2025-08-27T09:00:16+02:00
8:48
OpenAI pozwane. Rodzice mówią wprost: "ChatGPT zabił naszego syna"
Aktualizacja: 2025-08-27T08:48:47+02:00
7:42
Który model Kindle wybrać w 2025? Porównanie czytników e-booków od Amazonu
Aktualizacja: 2025-08-27T07:42:26+02:00
7:24
Konferencja Apple potwierdzona. Wiemy, kiedy iPhone 17 i reszta atrakcji
Aktualizacja: 2025-08-27T07:24:43+02:00
6:45
Nowe Kraby zasypują braki po wsparciu Ukrainy. Są na Śląsku
Aktualizacja: 2025-08-27T06:45:00+02:00
6:34
AI wpływa na rynek pracy. Są badania, nie jest dobrze
Aktualizacja: 2025-08-27T06:34:00+02:00
6:23
Bilet za 12 zł, a i tak wolą samolot. Pociągi muszą gnać 350 km/h
Aktualizacja: 2025-08-27T06:23:00+02:00
6:12
Niepozorna jaskinia skrywa sekret rolnictwa sprzed 9 tysięcy lat
Aktualizacja: 2025-08-27T06:12:00+02:00
6:01
Zrobili generator niemożliwych figur 3D. Nie mają prawa istnieć, a jednak
Aktualizacja: 2025-08-27T06:01:00+02:00
20:23
Idą ciężkie czasy dla grubych ludzi. Albo odchudzanie, albo dwa bilety
Aktualizacja: 2025-08-26T20:23:18+02:00
19:27
Polska i stacja kosmiczna. To nie sen, rząd rozmawia z Axiom Space
Aktualizacja: 2025-08-26T19:27:00+02:00
19:09
Polska premiera Honor Magic V5 - taka jest cena składanej smukłości
Aktualizacja: 2025-08-26T19:09:43+02:00
18:45
Windows 10 zażąda okupu. Tak Microsoft chce zarabiać na spóźnionych
Aktualizacja: 2025-08-26T18:45:50+02:00
18:14
Ekspert od AI: dochód gwarantowany 10 tys. dol. to jedyne wyjście
Aktualizacja: 2025-08-26T18:14:08+02:00
17:35
Koniec wolności na Androidzie. Nie włączysz apki z dowolnego źródła
Aktualizacja: 2025-08-26T17:35:12+02:00
17:18
Vivo dla Spider's Web: za 5 lat gogle zaczną wypierać smartfony
Aktualizacja: 2025-08-26T17:18:43+02:00
16:38
Starzy informatycy tego nie zdzierżą. Kod Microsoftu będzie częścią Linuxa
Aktualizacja: 2025-08-26T16:38:01+02:00
16:33
Czemu koty nienawidzą wody? Naukowcy mają niezłą odpowiedź
Aktualizacja: 2025-08-26T16:33:17+02:00
15:25
Polski dom zasilany tylko wodorem i słońcem. W USA są nim zachwyceni
Aktualizacja: 2025-08-26T15:25:03+02:00
15:17
Spotify ma nową funkcję. Zrobią wszystko, żebyś nie zamknął apki
Aktualizacja: 2025-08-26T15:17:07+02:00
15:08
Orange wyłącza 3G w Polsce. Sprawdź, czy babcia zostanie w sieci
Aktualizacja: 2025-08-26T15:08:39+02:00
14:40
Google ostrzega przed tarczami zegarków. To nie żart, ma być skromnie
Aktualizacja: 2025-08-26T14:40:59+02:00
13:51
Zakupy bez logowania i formalności? Z InPost Pay to możliwe
Aktualizacja: 2025-08-26T13:51:53+02:00
13:21
Galaxy S25 FE wyciekł w całej krasie. Brakuje już tylko ceny
Aktualizacja: 2025-08-26T13:21:19+02:00
13:08
Mateczko, ale potwór. Bateria w nowym telefonie realme będzie przerażająco wielka
Aktualizacja: 2025-08-26T13:08:31+02:00
12:30
Miasto wprowadziło prohibicję na czipsy. Tak, dobrze czytasz
Aktualizacja: 2025-08-26T12:30:32+02:00
11:31
Biało-czerwona amunicja powstaje w Polsce. To ma być gwarancja naszego bezpieczeństwa
Aktualizacja: 2025-08-26T11:31:12+02:00
11:05
Google zapłaci Polakom. Sąd nie miał litości
Aktualizacja: 2025-08-26T11:05:39+02:00
10:00
Rozwiązali problem zużytej odzieży. Nie będzie trzeba jeździć do PSZOK
Aktualizacja: 2025-08-26T10:00:41+02:00
10:00
Graliśmy w Sonic Racing: CrossWorlds. Twórcy walą w Nintendo
Aktualizacja: 2025-08-26T10:00:00+02:00
9:53
Trump grozi Europie. Potraktuje unijnych urzędników gorzej niż Putina
Aktualizacja: 2025-08-26T09:53:13+02:00
9:17
Gdzie się podziało Spotify Super Premium? Kuriozalne powody opóźnienia
Aktualizacja: 2025-08-26T09:17:12+02:00
8:50
Zamkną dworzec Warszawa Centralna. Szykujcie się na najgorsze
Aktualizacja: 2025-08-26T08:50:57+02:00
8:42
Łatwe klonowanie dysku twardego na dysk SSD w systemie Windows bez utraty danych. Jak to zrobić?
Aktualizacja: 2025-08-26T08:42:59+02:00
7:46
Wiemy, jak wyglądają nowe iPhone'y 17. Polski sklep się wygadał
Aktualizacja: 2025-08-26T07:46:04+02:00
6:51
Znaleziono nowy gatunek dinozaura. Jedna rzecz szczególnie intryguje
Aktualizacja: 2025-08-26T06:51:00+02:00
6:41
Chcą użyć Jowisza do wykrycia ciemnej materii. Zaskakująca teoria
Aktualizacja: 2025-08-26T06:41:00+02:00
6:31
Pszczeli jad zwalczył boreliozę? Lekarze nie mogą uwierzyć
Aktualizacja: 2025-08-26T06:31:00+02:00
6:21
Sprawdzili, jak kosić trawniki w mieście. Rzadziej niż myślisz
Aktualizacja: 2025-08-26T06:21:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA