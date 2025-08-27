Będzie blok, będzie ładna plaża. Dziwaczna oferta dewelopera

Ładowanie...

Deweloperzy coraz chętniej próbują przekonać sąsiadów, którzy kręcą nosem na nowe inwestycje. Mieszkańcy nierzadko obawiają, że okolica będzie bardziej zatłoczona, nie będzie gdzie zaparkować, a oni sami przez nowy blok stracą dostęp do światła słonecznego.

Dlatego w Katowicach inwestor zaproponował, że odmaluje blok, zlikwiduje mur oporowy i posadzi nowe rośliny, aby w ten sposób na starcie dołożyć coś od siebie dla wspólnego dobra. Nie zawsze takie oferty przyjmowane są z radością – w tym przypadku mieszkańców zachęta oburzyła, bo ich zdaniem pracami remontowymi powinna zajmować się spółdzielnia.

Jeszcze dalej idzie inwestor w Kielcach. Jak informuje Radio Kielce, deweloper chcący wybudować 73 m wieżowiec "deklaruje urządzenie ogólnodostępnej plaży przy Zalewie Kieleckim".

Dlaczego jednak trzeba kogokolwiek przekonywać? Wątpliwości budzi miejsce, w którym stanąć ma budynek mieszkalny. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zwracała uwagę na sąsiedztwo ruchliwych dróg, przez co w przyszłości mogą pojawić się problemy z hałasem. Brakuje "skutecznego zabezpieczenia akustycznego".

Podobne obawy ma Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna, która przypomniała, że planowana inwestycja znalazłaby się w strefie przemysłowo-handlowej, "przy węźle komunikacyjnym, linii kolejowej oraz w sąsiedztwie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych z parkingiem dla kilkuset pojazdów".

Część radnych zgadza się, że miejsce może być w przyszłości problemem dla miasta

Dziś konflikty obserwujemy szczególnie w pobliżu lotnisk. Niektórzy twierdzą, że mieszkańcy musieli zdawać sobie sprawę, że towarzyszyć im będzie huk lądujących i startujących samolotów. Oni zaś odpowiadają, że zwiększa się częstotliwość operacji i nie ma ani chwili spokoju. W przypadku ruchliwej drogi mogą pojawić się podobne argumenty – niby każdy wiedział, gdzie chce mieszkać, ale niektórzy mogą i tak być zaskoczeni skalą hałasu.

Elżbieta Hermanowska, radna z klubu Prawo i Sprawiedliwość, sugeruje, że jeśli już deweloper miałby otrzymać zgodę, to można uzyskać więcej. I wymusić zadbanie o całą ścieżkę wokół zalewu.

- Jest tu dużo wątpliwości. Przykładowo z uwagi na potencjalne odszkodowania z tytułu hałasu. Jestem również konsekwentnie przeciwna inwestycji towarzyszącej. Od samego początku uważam, że organizacja takiej przestrzeni na działce mającej około 1,8 tys. mkw. i nazywanie tego plażą jest nad wyraz. Na takiej działce plaży zorganizować się nie da – uważa Hermanowska.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na budowę 21-kondygnacyjnego budynku wielomieszkaniowego przy ul. Zagnańskiej zostanie przedstawiona Radzie Miasta Kielce na sesji w najbliższy czwartek, 28 sierpnia - informuje kielecka rozgłośnia.

Zdjęcie główne: Tomasz Warszewski / Shutterstock

Adam Bednarek 27.08.2025 10:53

