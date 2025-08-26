/
Galaxy S25 FE wyciekł w całej krasie. Brakuje już tylko ceny

Portugalski Media Markt przypadkowo wrzucił do swojej oferty Galaxy S25 FE. Wpadka pozwoliła nam na zapoznanie się ze specyfikacją nadchodzącego smartfona.

Malwina Kuśmierek
Wyciekła cała specyfikacja Galaxy S25 FE
Premiera Galaxy S25 FE zbliża się wielkimi krokami i wszystko wskazuje na to, że ostatni smartfon w rodzinie S25 zostanie pokazany podczas nadchodzących targów IFA w Berlinie. A właściwie miał być pokazany, bo Koreańczyków uprzedził portugalski oddział Media Markt.

Portugalski Media Markt przypadkiem sypnął całą specką Galaxy S25 FE

Jak zauważył serwis Nieuwe Mobiel, sklep internetowy Media Markt w Portugalii przez przypadek opublikował pełną stronę produktu Galaxy S25 FE - wraz ze specyfikacją, grafikami promocyjnymi i ceną. Strona została już usunięta, ale zanim to nastąpiło, holendrom udało się zarchiwizować wszystkie kluczowe informacje dotyczące urządzenia.

Czytaj też: Wiemy, jak wyglądają nowe iPhone'y 17. Polski sklep się wygadał

Z opisu wynika, że Galaxy S25 FE będzie wyposażony w 6,7-calowy ekran Dynamic AMOLED 2X o rozdzielczości 2340 × 1080 pikseli, częstotliwości odświeżania 120 Hz i ochronie Corning Gorilla Glass Victus 2. Za wydajność odpowiada procesor Exynos 2400 (4 nm) z obsługą Ray Tracingu, wspierany przez 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/08/galaxy-s25-fe-portugalski-przeciek.jpg
1/4
Galaxy S25 FE (Media Markt Portugal, przez Nieuwe Mobiel)
Galaxy S25 FE (Media Markt Portugal, przez Nieuwe Mobiel)Aparaty w Galaxy S25 FE (Media Markt Portugal, przez Nieuwe Mobiel)Wytrzymałość Galaxy S25 FE (Media Markt Portugal, przez Nieuwe Mobiel)Zawartość opakowania Galaxy S25 FE (Media Markt Portugal, przez Nieuwe Mobiel)
Część z grafik promocyjnych Galaxy S25 FE w języku portugalskim (Media Markt Portugal, przez Nieuwe Mobiel)

Na tylnym panelu znajdzie się potrójny zestaw aparatów: główny 50 MP z OIS, ultraszerokokątny 12 MP oraz teleobiektyw 8 MP z 3-krotnym zoomem optycznym i stabilizacją. Przedni aparat do selfie zaoferuje 12 MP. Telefon obsłuży zarówno nanosim, jak i eSIM, a odblokowanie ułatwi ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych pod ekranem oraz rozpoznawanie twarzy.

Pełna specyfikacja Galaxy S25 FE

Akumulator smartfona ma pojemność 4900 mAh i obsługuje szybkie ładowanie przewodowe 45 W, ładowanie bezprzewodowe 25 W oraz funkcję ładowania zwrotnego. Całość zamknięto w obudowie z aluminium Armor i szkła Victus+, o grubości 7,4 mm i wadze 190 g - czyli lżejszej o ponad 20 g w porównaniu do poprzednika.

Według portugalskiego sklepu smartfon miał kosztować 789,99 euro (ok. 3367 zł). Cena ta budzi jednak wątpliwości, ponieważ podstawowy Galaxy S25 w wielu krajach Europy można obecnie kupić taniej.

26.08.2025 13:21
