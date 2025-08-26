Galaxy S25 FE wyciekł w całej krasie. Brakuje już tylko ceny

Ładowanie...

Premiera Galaxy S25 FE zbliża się wielkimi krokami i wszystko wskazuje na to, że ostatni smartfon w rodzinie S25 zostanie pokazany podczas nadchodzących targów IFA w Berlinie. A właściwie miał być pokazany, bo Koreańczyków uprzedził portugalski oddział Media Markt.

Portugalski Media Markt przypadkiem sypnął całą specką Galaxy S25 FE

Jak zauważył serwis Nieuwe Mobiel, sklep internetowy Media Markt w Portugalii przez przypadek opublikował pełną stronę produktu Galaxy S25 FE - wraz ze specyfikacją, grafikami promocyjnymi i ceną. Strona została już usunięta, ale zanim to nastąpiło, holendrom udało się zarchiwizować wszystkie kluczowe informacje dotyczące urządzenia.

Z opisu wynika, że Galaxy S25 FE będzie wyposażony w 6,7-calowy ekran Dynamic AMOLED 2X o rozdzielczości 2340 × 1080 pikseli, częstotliwości odświeżania 120 Hz i ochronie Corning Gorilla Glass Victus 2. Za wydajność odpowiada procesor Exynos 2400 (4 nm) z obsługą Ray Tracingu, wspierany przez 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej.

1 / 4 Galaxy S25 FE (Media Markt Portugal, przez Nieuwe Mobiel) Część z grafik promocyjnych Galaxy S25 FE w języku portugalskim (Media Markt Portugal, przez Nieuwe Mobiel)

Na tylnym panelu znajdzie się potrójny zestaw aparatów: główny 50 MP z OIS, ultraszerokokątny 12 MP oraz teleobiektyw 8 MP z 3-krotnym zoomem optycznym i stabilizacją. Przedni aparat do selfie zaoferuje 12 MP. Telefon obsłuży zarówno nanosim, jak i eSIM, a odblokowanie ułatwi ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych pod ekranem oraz rozpoznawanie twarzy.

Pełna specyfikacja Galaxy S25 FE

Akumulator smartfona ma pojemność 4900 mAh i obsługuje szybkie ładowanie przewodowe 45 W, ładowanie bezprzewodowe 25 W oraz funkcję ładowania zwrotnego. Całość zamknięto w obudowie z aluminium Armor i szkła Victus+, o grubości 7,4 mm i wadze 190 g - czyli lżejszej o ponad 20 g w porównaniu do poprzednika.

Według portugalskiego sklepu smartfon miał kosztować 789,99 euro (ok. 3367 zł). Cena ta budzi jednak wątpliwości, ponieważ podstawowy Galaxy S25 w wielu krajach Europy można obecnie kupić taniej.

Malwina Kuśmierek 26.08.2025 13:21

