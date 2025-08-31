/
Jedno urządzenie oszczędza prąd w całym sklepie. Testują je w Polsce

Carrefour jako pierwszy w Polsce testuje sprzęt, który przyczynia się do poprawy jakości energii elektrycznej i dzięki temu zużywa się mniej prądu.

Adam Bednarek
Sklepy radzą sobie z rosnącymi cenami energii i większym zapotrzebowaniem choćby przez stawianie na OZE. Na dachach i w okolicach sklepów zobaczyć możemy panele fotowoltaiczne. To jednak nie zawsze wystarcza. Jak zauważa Carrefour, szczególnie duże sklepy mają spore zapotrzebowanie i muszą napędzić setki urządzeń: od oświetlenia, przez chłodnie, aż po systemy wentylacji, które "wymagają stałego, stabilnego zasilania".

Nawet niewielka poprawa efektywności energetycznej w takich obiektach może przełożyć się na znaczące oszczędności w jej zużyciu oraz zmniejszenie emisji CO2 – wyjaśnia sieć.

Dlatego zdecydowano się postawić na ICO-F. Wygląda dość niepozornie, trochę jak sprzęt z retro science-fiction albo PRL-owskich zakładów. Jego misja jest ważna, bo odpowiada za poprawę jakości prądu w budynku. Jak opisuje Carrefour, ICO-F stabilizuje napięcie, eliminuje przepięcia i inne zakłócenia, które mogą negatywnie wpływać na działanie sprzętów elektrycznych. To wszystko sprawia, że energia wykorzystywana jest bardziej efektywnie.

Dzięki temu oszczędności w zużyciu prądu mogą sięgać nawet do 8 proc. rocznie

Co więcej, urządzenie przyczynia się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i jest zgodne z międzynarodowymi standardami środowiskowymi. System jest zintegrowany z narzędziem do monitorowania zużycia energii, co umożliwia pełną kontrolę, szczegółowe raportowanie danych z pracy urządzenia oraz uzyskanych efektów, a tym samym ocenę rzeczywistych korzyści – wyjaśnia sklep.

- Inwestując w nowoczesne rozwiązania technologiczne, takie jak ICO-F, które wdrożyliśmy we współpracy z Enthrust Energy, nie tylko sprawiamy, że nasze sklepy stają się bardziej zrównoważonym miejscem zakupów, ale także wskazujemy kierunki dalszych zmian w obszarze podnoszenia energooszczędności branży handlowej w Polsce - mówi Sławomir Gomoliński, Dyrektor Działu Aktywów w Carrefour Polska.

Testy prowadzone w warszawskiej Galerii Północnej są pierwszym tego typu projektem w Polsce.  Wcześniej rozwiązanie wykorzystano w ponad 60 lokalizacjach Carrefour m.in. we Francji, Rumunii czy Belgii. Polski pilotaż potrwa do końca grudnia 2025 roku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Carrefour planuje wdrożyć technologię również w innych placówkach w całym kraju.

31.08.2025 06:45
Tagi: EnergetykaOszczędzanie energiiPrąd elektryczny
