Tak wygląda walka z reklamami w miastach. Poznań nawet nie wie, ile ich ma

Na szczęście to nie tak, że w Poznaniu nic się nie dzieje. Szacunki mówią, że w Poznaniu może być ok. 150 tys. reklam. Uchwała krajobrazowa obowiązuje od 2023 r. Od sierpnia 2024 r. do kwietnia 2025 r. pozwoliła nałożyć ponad 1,3 mln zł kary na firmy, które zawiesiły niedozwolone banery. W samym 2024 r. doprowadzono do zdjęcia ponad 200 nośników. W tym roku licznik zdemontowanych reklam pokazuje już przeszło 150 sztuk.