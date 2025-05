Zespół Rafała Brzoski chce nowych funkcji w mObywatelu. Jedna jest dobra, inne śmieszne

Wyobraźmy sobie sytuację, w której – będąc daleko od miejsca zamieszkania – w wyniku nagłego zdarzenia dotyczącego bliskiej osoby, nie mamy dostępu do informacji o jej stanie zdrowia, a konieczne jest przebycie kilkuset kilometrów, aby odebrać upoważnienie złożone wcześniej u lekarza rodzinnego. Po śmierci pacjenta dostęp do jego dokumentacji medycznej mają wyłącznie osoby upoważnione za jego życia. W sytuacji, gdy nie wiadomo, w której placówce zostało złożone upoważnienie, dostęp do dokumentacji w praktyce staje się niemożliwy. Placówki medyczne nie mają bowiem wglądu do upoważnień przechowywanych w innych jednostkach – zaznaczono.