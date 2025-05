Komputer przyszłości trafia do Polski. Wiemy, gdzie i kiedy zostanie uruchomiony

IQM Spark jest 5-kubiotowym komputerem kwantowym, który wykorzystuje technologię działających w niskiej temperaturze kubitów nadprzewodzących. Choć liczba kubitów wydaje się niewielka, to w zupełności wystarczy, aby prowadzić eksperymenty z algorytmami kwantowymi, testować nowe modele obliczeniowe i szkolić przyszłych specjalistów z różnych dziedzin. Instalacja IQM Spark na Politechnice Wrocławskiej sprawi, że Polska znajdzie się w elitarnym gronie państw posiadających dostęp do własnego, fizycznego sprzętu kwantowego, a nie tylko do symulatorów lub chmur obliczeniowych.