Bardzo spodobała mi się ta sztuczna inteligencja i dziękuję ci za to [Stacey Wales]. Niezależnie od tego, jak bardzo jesteś zła i jak słusznie zła jest rodzina, usłyszałem przebaczenie i wiem, że pan Horcasitas mógł to docenić, ja też. Uwielbiam piękno w tym, co zrobił Christopher, i nazywam go Christopherem - zawsze nazywam ludzi po nazwisku, to formalność sądu - ale mam ochotę nazywać go Christopherem, tak jak go dzisiaj poznaliśmy. Czuję, że to było szczere, ponieważ oczywiście przebaczenie panu Horcasitasowi odzwierciedla charakter, o którym dziś słyszałem. Ale mówi to również coś o rodzinie, ponieważ powiedziałaś mi, jak bardzo byłeś zła i domagałaś się maksymalnego wyroku. I chociaż tego właśnie chcieliście, pozwoliliście Chrisowi mówić prosto z serca, tak jak to widzieliście. Nie słyszałem, żeby prosił o maksymalny wyrok