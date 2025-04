Jak powstał procesor kwantowy Microsoftu? Opowiedziała mi o tym jego współprojektantka

To, co wyróżnia podejście Microsoftu, to jasna ścieżka do osiągnięcia tej skali. Jest to potrzebny próg, aby komputery kwantowe mogły dostarczać transformacyjne rozwiązania dla rzeczywistych problemów, takich jak rozkład mikroplastików na nieszkodliwe produkty uboczne lub wynalezienie samoleczących się materiałów dla budownictwa, produkcji czy opieki zdrowotnej.