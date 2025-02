Biden kupił potężne narzędzia do inwigilacji. Trump użyje ich do deportacji ludzi

Jak informuje amerykański dziennik The New York Times, od 2020 roku dwie amerykańskie agencje rządowe - Służby imigracyjne i celne (Immigration and Customs Enforcement, ICE) oraz Usługi dla obywateli i imigrantów (Citizen and Immigration Services, CIS) - zawarły ponad 15 tys. umów z 263 firmami technologicznymi. Suma kontraktów opiewa na 7,8 mld dolarów.