Smartfonowy król opłacalności w sklepach już niedługo. Będziesz chciał go kupić

Co natomiast z Galaxy A36? Telefon, tak jak jego nieco bardziej zaawansowany brat, ma doczekać się zmian w wyglądzie, ale pod maską nie oczekujmy dużych różnic względem zeszłorocznego A35. Nowy A36 zaoferuje 6,64-calowy ekran AMOLED FullHD+ 120 Hz, aparat główny 50 Mpix oraz przedni do selfie 12 Mpix. Za wydajność odpowie procesor Snapdragon 6 Gen 3 lub 7s Gen 2, a energii dostarczy akumulator 5000 mAh z ładowaniem 45 W. Galaxy A36 również wystartuje z Androidem 15, nakładką One UI 7 oraz otrzyma 6 lat aktualizacji. Telefon będzie odporny na wodę, co potwierdzi standard IP67.