Nowe telefony Galaxy S25 naładujesz szybciej bezprzewodowo. Jest jeden warunek

Qi2 to najnowszy standard ładowania bezprzewodowego opracowany przez Wireless Power Consortium (WPC), który oficjalnie zaprezentowano pod koniec 2023 roku. Qi2 oznacza nie tylko wyższe prędkości ładowania, ale przede wszystkim wnosi do cewek ładowania bezprzewodowego wcześniej niewidziane - przynajmniej w smartfonach z Androidem - magnesy. Pozwalają one nie tylko na idealne umieszczenie telefonu względem ładowarki bezprzewodowej - a więc ograniczenie strat energii podczas ładowania, ale także użycie akcesoriów z magnesami, takich jak bezprzewodowe ładowarki samochodowe czy powerbanki. Magnesy są również powodem, dla którego Galaxy S25 mają certyfikat "Qi2 Ready".