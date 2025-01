Za mało się mówi o tej „konsolce” OLED. Zotac Zone zaskakuje jakością - recenzja

Później Zotac wbił mi kolejny nóż w serce. Jego launcher Zotac ONE jest OKROPNY. Jeszcze nigdy nie miałem do czynienia z równie kiepskim oprogramowaniem towarzyszącym handhelda z Windows. Zotac ma olbrzymi dystans do nadrobienia względem Legiona Go, który z kolei ma olbrzymie software’owe braki względem ROG Ally. O Steam Decku z jego świetnym SteamOS nawet nie ma co wspominać.