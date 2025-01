Zwolnili pracownika przed odebraniem dostępów. Wściekły programista dał popalić Disneyowi

Liczne działania programisty doprowadziły do uniemożliwienia Disneyowi dalszego korzystania z Kreatora menu i manualne wprowadzanie informacji do systemu. Choć zmiany, które wprowadził Scheuer nie trafiły bezpośrednio do klientów restauracji - Disneyowi udało się w porę zapobiec dystrybucji zmodyfikowanych menu - to w sumie jego działania wyrządziły szkody o szacowanej wartości ok. 150 tys. dolarów (ok. 626 tys. złotych).