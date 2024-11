Ścieki zamienione w paliwo lotnicze. Jest nie tylko tanie, ale rozwiązuje bardzo ważny problem

Naukowcy twierdzą, że ścieżka od odpadów do paliwa lotniczego znacznie zmniejsza emisję dwutlenku węgla w porównaniu do konwencjonalnego paliwa lotniczego. Badacze mają nadzieję, że uda się skomercjalizować zgłoszony do opatentowania proces i umożliwić szerokie zastosowanie tej technologii.