Daniel Obajtek prezesem TVN? Za sprawą Trumpa i Muska to całkiem realne

Przekonali się o tym właściwie wszyscy politycy w nowożytnych demokracjach - od Trumpa i Muska po Morawieckiego i Donalda Tuska. Nie jest przy tym powiedziane że polityczne przejęcie prywatnych mediów cyfrowych, inspirowane rosnącą popularnością konserwatywno-narodowych ruchów ideologicznych, dojdzie w opisywanej formie do skutku. Sprawy zaszły za daleko, by nazywać to spiskową teorią i niepotwierdzoną plotką - tym niemniej zakusy Prawa i Sprawiedliwości na stworzenie sobie równie podległego medium co niegdyś TVP i Polskie Radio to na razie nadal myślenie życzeniowe, któremu co najwyżej sprzyja polityczny klimat. Trudno jednak zwrócić uwagę na postępującą ewolucję tak zwanych nowych mediów.