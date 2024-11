Nie umiem świętować Black Friday

Zastanawiające jest również, jak ten konsumpcyjny pośpiech wpływa na nasze relacje i samopoczucie. W pogoni za kolejnym "must have" tracimy niekiedy z oczu to, co naprawdę ważne – czas spędzony z bliskimi, rozwijanie pasji, troskę o własne zdrowie. Black Friday może stać się okazją do refleksji nad tym, co naprawdę daje nam poczucie spełnienia.