Ta kuweta ogarnia się sama. Mój kot sprawdził, jak spisuje się Catlink Luxury Pro-X

I tak, to zdecydowanie nie jest tani produkt i to już jest kategoria pod tytułem „problemy pierwszego świata”, więc nie powiem wam wprost, że koniecznie musicie pędzić do sklepu i kupować tę kuwetę tu i teraz, ale wiem jedno. Taki sprzęt, nawet przy jednym kocie, to gigantyczne ułatwienie. Sprzątamy - raz na dwa tygodnie, w domu nic nie śmierdzi, nawet jeśli nie ma nas cały dzień, nie musimy się martwić o sprawdzanie poziomu żwirku, nie latamy wszędzie z brudną łopatką, a dodatkowo mamy pełny wgląd w to, czy przypadkiem z naszym kotem - w tych kwestiach toaletowych - nie dzieje się nic złego. Jeśli natomiast mamy więcej niż jednego kota, to akurat w tym przypadku chyba bym się nawet długo nie zastanawiał - wiem aż zbyt dobrze, ile zajmuje sprzątanie po 3 czy 4 kotach i że potrafi to zająć naprawdę sporą część dnia, a tutaj zajmuje nam to… zero czasu. Przynajmniej do momentu, kiedy trzeba dosypać żwirku albo wyrzucić i wymienić worek.