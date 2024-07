Najwygodniejszy środek transportu na lato? Przestańmy żartować, że to samolot

To prawda, do Paryża, Madrytu, Barcelony, Lizbony czy włoskich miast nie dojedziemy koleją nawet w te 6 godzin. A jak się domyślacie, właśnie do tego zmierzam: to pociąg powinien być docelowym środkiem transportu do poruszania się po kontynencie. I właśnie dlatego trzeba dyskusję przekierować na inne tory: samolot wcale nie jest druzgocąco lepszą alternatywą. Tracimy czas na dotarcie na lotnisko, w oczekiwaniu na odprawę, musimy wyciągać rzeczy, potem znowu je chować, a na koniec często okazuje się, że samolot nie odlatuje o czasie. I do tego jeszcze te emisje. To jest ta wygoda, komfort, przyjemność z podróżowania?