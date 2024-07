Microsoft OneDrive. Obok tych przydatnych funkcji nie przejdziesz obojętnie

Napisanie, że OneDrive to sieciowy dysk na dane, byłoby dużym niedopowiedzeniem. Podobnie jak w przypadku Google Drive mamy tu bowiem dostęp do innych usług z ekosystemu. W przestrzeni chmurowej OneDrive możemy stworzyć dokumenty Worda, arkusze Excela czy prezentacje Power Point, które zapiszą się w chmurze, a my będziemy mogli z nich korzystać na wszystkich urządzeniach, na których jesteśmy zalogowani.