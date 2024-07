Nie chcą toalety na placu zabaw, bo ich gorszy. Oto dlaczego nie możemy mieć ładnych rzeczy

Domyślam się jednak, że opór przed takimi inwestycjami byłby ogromny. I nie jest to wróżenie z fusów. Toaleta z Białegostoku stała się słynna na całą Polskę, bo nie dość, że kosztowała dużo – ponad 400 tys. zł – to jeszcze opóźniano termin oddania jej do użytku. Kwota faktycznie robiła wrażenie, choć w zasadzie trudno powiedzieć, ile taka inwestycja powinna „normalnie” kosztować. Wszem i wobec uznano jednak, że to przesada i pieniądze na pewno dało się zagospodarować lepiej.