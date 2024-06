Normalność nazywają marzeniem. Tak polskie miasta drwią z mieszkańców

Ale dziś to ja tryumfuję. Z Lublina przyszła wspaniała wiadomość. Czytałem ją kilka razy, dokładnie sprawdzając, czy się nie pomyliłem. Może przez przypadek ktoś opublikował swoje marzenie podobne do mojego? Może przez błąd na stronie artykuł z 1 kwietnia opublikowano w czerwcu? Jednak nie, wszystko to ponoć prawda. Przeczytajcie sami – zacytuję, byście nie podejrzewali mnie o to, że w przypływie radości sam dopisałem swoje marzycielskie, wydumane pomysły.