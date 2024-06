Wygląda jak stacja kolejowa. W Polsce powstaje hotel, który zapewni niezwykłe widoki

Skośne piramidy przypominają trochę same góry (coś podobnego próbowano stworzyć w Jeleniej Górze, ale w mniej efektowny i jednak udany sposób, choć to i tak ciekawa konstrukcja), tworząc podobne strome zbocza. Nie chodzi tu o dominację nad terenem. Piramidy nie są wielkie, a przez to, że jest ich kilka, stają się integralną częścią całość. Widzimy próbę współpracy i dialog człowieka z przyrodą.