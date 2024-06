Udawali, że piszą lub ruszają myszką na pracy zdalnej. Bank się o tym dowiedział i ich wywalił

(Filmowy efekt fal przedstawiający powrót do wspomnień z przeszłości). Czasy pandemii, kiedy to cały świat stanął na głowie, zresztą jak niemal każda praca. Zawody, które wcześniej nie były wykonywane zdalnie przeszły na home office.



Oczywiście, dla niektórych była to okazja pokazania swojego kombinatorstwa, no bo przecież w domu szef czy przełożony nikogo nie kontroluje. Swojego czasu wtyczka USB udająca, że pracujemy z domu za 70 zł była istnym hitem. Dla niektórych sielanka właśnie się skończyła.