REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Ekologia

W górach potrzeba fabryk śniegu. Sytuacja jest dramatyczna

Niektórzy z ekscytacją wyglądają pierwszego śniegu, inni już dostrzegli spadający biały puch, ale niech nas to nie zwiedzie – mamy poważny problem.

Adam Bednarek
snieg
REKLAMA

Obrazki z gór wyglądają jakby wszystko było po staremu. Jest listopad, zbliża się zima, szczyty już się zabieliły. Niebawem, przynajmniej według prognoz, biało będzie też na naszych ulicach. Gdzieniegdzie być może już pada. Lada moment zima znowu zaskoczy, a kto wie – niektórzy znowu zaczną się kłócić, że skoro śnieg jest, to żadnego globalnego ocieplenia nie ma, katastrofa klimatyczna to pic na wodę, przecież prawie udało się zrobić kulkę.

REKLAMA

To tylko pozory normalności. W 2025 r. opadów było tak mało, że najwięcej śniegu w Tatrach napadało w… kwietniu. Nie w typowych zimowych miesiącach, kojarzonych z białym puchem i zimowymi sportami. Maksymalna warstwa śniegu na Kasprowym Wierchu w grudniu wynosiła 43 cm, w styczniu 86 cm, a w lutym jedynie 73 cm. Norma za okres 1991-2020 wynosi odpowiednio 56,1 cm, 92,7 cm i 130,5 cm. Z powodu zbyt małej ilości białego puchu wyciąg krzesełkowy w Dolinie Goryczkowej nie został uruchomiony ani razu, a trasa narciarska do Doliny Gąsienicowej funkcjonowała jedynie dzięki minimalnym warunkom śniegowym. Dobre warunki do jazdy na nartach powstały w kwietniu, długo po zimowym sezonie.

- Pokrywy śnieżnej w Tatrach jest ponad dwukrotnie mniej niż zwykle o tej porze roku. Stabilny, kilkumiesięczny śnieg stanowi rezerwuar wody, która stopniowo przenika do potoków i gruntów, obecnie jednak śniegu jest bardzo mało, a poziom wód w górskich potokach jest wyjątkowo niski, co może niepokoić – mówił w marcu PAP Paweł Parzuchowski, kierownik stacji IMGW w Zakopanem.

Trudno być optymistą, bo z problemem zmagamy się od lat.

W górach już wiedzą, że śnieg to rarytas. Dlatego stawiają fabryki, które będą go produkować

Jak informuje PAP na stacji narciarskiej Polana Szymoszkowa w Zakopanem powstanie tzw. "fabryka śniegu".

- Obecnie realizujemy cały nowy system naśnieżania z dużym zbiornikiem na wodę. Te prace są na finiszu. Potrzebujemy bardzo sprawnego systemu śnieżenia, bo przy obecnych warunkach zimowych jest to absolutnie niezbędne i wymaga dużych inwestycji – mówi w rozmowie z PAP Jan Walkosz-Jambor, prezes spółki zarządzającej ośrodkiem.

Fabryki śniegu to tak naprawdę specjalne kontenery produkujące śnieg bez względu na temperaturę. Pokrycie śniegiem całej trasy na Polanie Szymoszkowej wymaga trzech lub nawet czterech takich urządzeń, jak wylicza prezes. Najpierw stanie jedna maszyna – w tym sezonie.

- Patrząc w perspektywę przyszłych lat, tzw. fabryki śniegu, czyli systemy niezależne od temperatury, stają się koniecznością. Tylko one mogą w 100 procentach zabezpieczyć funkcjonowanie stacji narciarskiej – podsumował Walkosz-Jambor.

Bez fabryki śniegu o nartach zapomnij. Co za ponura i smutna rzeczywistość

We Francji wiele narciarskich ośrodków położonych na niższych wysokościach postanowiło zwinąć interes właśnie ze względu na brak śniegu. U nas jeszcze się walczy, jeszcze się próbuje. Trudno się dziwić, ludzie chcą jeździć na nartach i korzystać z uroków białego szaleństwa. A że śnieg spadać nie chce? Trzeba nieco przypudrować góry, poudawać, że wszystko jest po staremu. Da się jechać, da, więc to najważniejsze.

REKLAMA

To już nasza rzeczywistość. Musimy w górach posiłkować się fabrykami śniegu. Pamiętajcie o tym, gdy w pierwsze śnieżne dni ktoś będzie wykłócał się, że globalnego ocieplenia nie ma, bo pada śnieg. Przez chwilę, zaraz stopnieje, ale przecież pada!

Na stokach przecież też będzie. Świeżutki. Prosto z fabryki.

REKLAMA
Adam Bednarek
22.11.2025 07:11
Tagi: KlimatZmiany klimatyczne
Najnowsze
7:00
Wyjmij iPada ze śmietnika. Znowu będzie działał (prawie) tak, jak trzeba
Aktualizacja: 2025-11-22T07:00:00+01:00
21:52
Oszukali słuchawki Apple'a. Teraz Android jest jak iPhone
Aktualizacja: 2025-11-21T21:52:12+01:00
21:27
Przez Jamboree TV kupiłem kamerę Nintendo. Niestety, niepotrzebnie
Aktualizacja: 2025-11-21T21:27:13+01:00
20:47
Samsung będzie ci patrzył na ekran. Powie, co masz robić
Aktualizacja: 2025-11-21T20:47:41+01:00
18:58
Neuralink ma groźnego rywala. Ten implant ma przywracać ludzki głos
Aktualizacja: 2025-11-21T18:58:21+01:00
18:01
Apple sprzedaje kawałek gumy. Zapłacisz 400 zł?
Aktualizacja: 2025-11-21T18:01:03+01:00
16:56
Arktyka grzeje się aż po samo dno. Tragiczne wiadomości
Aktualizacja: 2025-11-21T16:56:09+01:00
16:35
Rząd bierze się za ochronę Polaków w sieci. Jest nowa ustawa
Aktualizacja: 2025-11-21T16:35:19+01:00
16:15
Bałtyk pod specjalną ochroną. Dostajemy nowe narzędzia
Aktualizacja: 2025-11-21T16:15:26+01:00
16:12
Android Auto z ogromnym ulepszeniem. Sprawdź u siebie
Aktualizacja: 2025-11-21T16:12:50+01:00
15:18
Black Weeks 2025: najlepsze promocje na smartfony. Szkoda nie brać
Aktualizacja: 2025-11-21T15:18:34+01:00
15:05
Atrapa bomby na torach. Policja: "To prowokacja"
Aktualizacja: 2025-11-21T15:05:19+01:00
14:36
Black Weeks 2025: najlepsze promocje na smartwatche i smartbandy
Aktualizacja: 2025-11-21T14:36:22+01:00
13:17
Duo idealne na Szlaku: Jak Wybrać E-MTB, który Pasuje do Was obojga?
Aktualizacja: 2025-11-21T13:17:56+01:00
12:52
Czatbot Muska robi z niego mistrza picia moczu. Absurd poza skalą
Aktualizacja: 2025-11-21T12:52:41+01:00
12:01
Spotify z funkcją, która wkurzy konkurencję. Na to czekaliśmy
Aktualizacja: 2025-11-21T12:01:43+01:00
11:37
Przetrwały 9 miesięcy w kosmicznej pustce. Wyniki szokują
Aktualizacja: 2025-11-21T11:37:39+01:00
11:02
Android z nową przeglądarką. Pobrałem bez wahania
Aktualizacja: 2025-11-21T11:02:04+01:00
10:20
Od komety 3I/ATLAS coś się odłączyło. "Statek-matka mógł wypuścić sondy"
Aktualizacja: 2025-11-21T10:20:06+01:00
9:01
Motorola edge 70: 6.67 cala, 5.99 mm i gadżety za ponad tysiaka
Aktualizacja: 2025-11-21T09:01:04+01:00
8:51
Airbnb idzie na rękę Polakom. Wreszcie zapłacimy "po naszemu"
Aktualizacja: 2025-11-21T08:51:49+01:00
8:09
Android wjeżdża w ekosystem Apple'a. Ajfoniarze tracą argument
Aktualizacja: 2025-11-21T08:09:29+01:00
6:45
Na krańcu naszego układu odkryliśmy lodowe światy. To sekret Neptuna
Aktualizacja: 2025-11-21T06:45:00+01:00
6:34
Armia USA dostanie elektrownie jądrowe. Na ciężarówkach
Aktualizacja: 2025-11-21T06:34:00+01:00
6:23
Pijesz fluorowaną wodę i spada ci IQ. W końcu zbadali wielki mit
Aktualizacja: 2025-11-21T06:23:00+01:00
6:12
Złapali kosmiczny korkociąg – jedno z najrzadszych zjawisk Wszechświata
Aktualizacja: 2025-11-21T06:12:00+01:00
6:01
Polska kupuje łodzie podwodne. Włosi zaskoczyli, dają coś ekstra
Aktualizacja: 2025-11-21T06:01:00+01:00
20:29
Polska już nie tania, za to bez planu. Zachód pokazuje nas palcem
Aktualizacja: 2025-11-20T20:29:02+01:00
19:28
Drogi RAM oznacza drogie telefony. Dostanie się biedniejszym
Aktualizacja: 2025-11-20T19:28:53+01:00
19:13
Uber ma nowego pracownika. Ma sześć kół i wygryzie kurierów
Aktualizacja: 2025-11-20T19:13:02+01:00
18:29
PKP zawiesza istotną usługę. Przez zagrożenie terroryzmem
Aktualizacja: 2025-11-20T18:29:04+01:00
18:12
Historyczny start Falcona 9. Polska przejmuje kosmos, na serio
Aktualizacja: 2025-11-20T18:12:22+01:00
17:38
Tworzymy Wojskowe Schengen. Armie Europy nie będą spętane biurokracją
Aktualizacja: 2025-11-20T17:38:09+01:00
17:22
Laptopy ARM wreszcie nadają się do gier. Koniec wykluczenia
Aktualizacja: 2025-11-20T17:22:25+01:00
17:06
Nvidia naprawia Windowsa. Gry zaczęły mulić ale jest już ratunek
Aktualizacja: 2025-11-20T17:06:02+01:00
16:32
Chrome z nową, bardzo przydatną funkcją. Zrobiło się pionowo
Aktualizacja: 2025-11-20T16:32:46+01:00
16:17
InPost wydłuża czas odbioru paczek. Sprawdź swój paczkomat
Aktualizacja: 2025-11-20T16:17:44+01:00
16:03
Polska buduje czołgom niewidzialną tarczę. Ruski dron nie przeleci
Aktualizacja: 2025-11-20T16:03:04+01:00
15:49
Są już inteligentne kolczyki. Mają sposób na przekuwanie uszu
Aktualizacja: 2025-11-20T15:49:57+01:00
14:58
Bowers & Wilkins Px8 S2 McLaren Edition – test. Nie trzeba logo, papaya mówi za siebie
Aktualizacja: 2025-11-20T14:58:40+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA