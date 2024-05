Jak sprawdzić szybkość działania gry? Najlepsze programy do mierzenia wydajności gier

Jeśli chcemy monitorować każdy aspekt sprzętu, warto sięgnąć po takie kombajny jak MSI Afterburner, czy CapFrameX. MSI Afterburner to bardzo popularne narzędzie, które powstało do zmiany ustawień kart graficznych (między innymi przetaktowania, zmiany napięć, czy limitów mocy), ale aplikacja przy okazji udostępniała zaawansowane opcje pomiarowe. CapFrameX skupia się na monitorowaniu oraz pomiarach i moim zdaniem robi to jeszcze lepiej. Oba narzędzia wykorzystują pakiet RivaTuner (oprogramowanie same podpowie nam, jeśli zajdzie potrzeba jego instalacji).