Wyganiają hulajnogi z ulic. Fala zakazów coraz bliżej Polski

- Od pół roku obserwujemy spadek podaży hulajnóg rok do roku w całej Polsce – komentował w rozmowie z trójmiasto.pl Zbigniew Domaszewicz z smartride.pl. Ekspert wytypował dwie przyczyny zanikania hulajnóg na wynajem z miast. Pierwsza to presja ze strony władz miejskich. Druga – „zmniejszenie bądź ustabilizowanie” popytu. Nie da się ukryć, że hulajnogi na wynajem bardzo zdrożały. Minuta przejazdu sprzętem Bolta kosztuje 95 gr, a Lime 85 groszy (plus 2 zł za odblokowanie). Łódzki rower miejski przez 20 min jest darmowy, po tym czasie jazda do godziny wynosi raptem 4 zł, a rozpoczęta kolejna godzina kosztuje 6 zł. Każda następna rozpoczęta godzina powyżej 2 godzin wynosi 10 zł. W innych miastach cenniki są podobne.