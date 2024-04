Sprzedali kartę SIM w cenie kilku dobrych mieszkań

Karty SIM same w sobie nie mają wartości. Są jedynie narzędziami, które pozwalają obsłużyć usługi oferowane przez operatorów sieci komórkowych, dzięki czemu użytkownicy mogą łączyć się z internetem, wykonywać połączenia, wysyłać SMS-y i MMS-y. Numery telefonu zależą też od tego, co nam się wylosuje (choć prefiksy, czyli pierwsze cyfry numeru przynajmniej w Polsce są przypisane do operatorów).