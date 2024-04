Kilkaset złotych zostaje w kieszeni. Huawei uruchomił wiosenne promocje i jest grubo

Huawei Watch GT4 w damskiej wersji z 41-milimetrową tarczą kupimy za 1199 zł (co jest najniższą ceną z ostatnich 30 dni), wersja męska z 47-milimetrową tarczą kosztuje 1099 zł. Do urządzeń producent dodaje bonusy – w przypadku wersji dla kobiet będzie to pasek Huawei EasyFit 2 w kolorze miętowym, a w wariancie dla mężczyzn pasek w kolorze czarnym. Przeceniono też bardziej zaawansowany model Huawei Watch 4 Pro Active, który aktualnie kosztuje 1699 zł (najniższa cena z 30 dni 1899 zł)