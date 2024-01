Możesz spędzić darmowy weekend z FIFĄ. To znaczy, z EA Sports FC 24

Tutaj mamy darmowy weekend i na własnej skórze można się przekonać, czy gra się nam podoba, czy też nie. Nie trzeba wydawać ani jednej złotówki, aby uzyskać do niej dostęp przez następnych kilka dni. Gdyby jednak tytuł się komuś spodobał (mimo tego, co mówią inni), grę można nabyć na własność w cenie ok. 95 zł (na Steamie). To historycznie najniższa kwota, która jest zdecydowanie bardziej atrakcyjna niż cena początkowo rzędu 319 zł.