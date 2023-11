Polak wygrał wielki, międzynarodowy konkurs. Zobacz zwycięskie zdjęcia

HUAWEI XMAGE Awards to ogólnoświatowy konkurs fotograficzny, do którego swoje prace zgłaszają twórcy z 170 krajów od 2017 roku. To jedno z największych wydarzeń tego typu na świecie, a nagrodzone prace są na naprawdę wysokim poziomie. Z nadesłanych zgłoszeń wyłoniono łącznie 17 zwycięzców kategorii, którzy otrzymają w nagrodę po 1500 USD. Jury wskazało również 34 zdobywców drugiego miejsca, którzy dostaną nagrody w wysokości 1000 USD.