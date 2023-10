Nowy Lords Of The Fallen ma wymagania z kosmosu? To patrzcie na to

Ok, ale czy Lords Of The Fallen ma faktycznie tak wysokie wymagania? W ramach ciekawostki na starcie sprawdźmy to na sprzęcie znacznie poniżej zaleceń minimalnych, a mianowicie na zintegrowanej z procesorem Ryzen 7 5700G grafice. Rozdzielczość to 1920 x 1080, ustawienia niskie (oprócz tekstur, które ustawiłem na średnie, bowiem irytowała mnie rozmazana grafika na tarczy bohatera). Do akcji wkroczył również FSR (w trybie wydajność), ale oczywiście w tym przypadku działa jedynie skalowanie.