Koniec z hałasem i zanieczyszczeniami. Polskie miasta zatrudniają owce

Kolejnym problemem jest hałas – spalinowa kosiarka może być tak samo głośna, jak przejeżdżający obok motocykl. „Zabierając się za koszenie warto więc pamiętać, że bierzemy do rąk jedno z najgłośniejszych narzędzi, jakimi posługujemy się w pracach przydomowych, co nie jest pozbawione konsekwencji zdrowotnych ani dla operatora sprzętu ani dla osób zmuszanych do słuchania jego pracy” – podkreślono na portalu corazglosniej.pl, gdzie autorzy zajmują się analizą źródeł hałasu i ich wpływie na nasze zdrowie. Tego typu urządzenia są w stanie wytworzyć od 95 dB (pchane kosiarki spalinowe) do 105 dB (traktorki). Co więcej – w przypadku kos spalinowych może być to nawet do 108 dB.