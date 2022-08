Psi mocz to zabójca roślinności. W polskich miastach powstają piesuary

Zapewne każdy kojarzy „plamy” na trawnikach, czy to w ogródkach, czy to w miastach. Miejsca, gdzie trawa zżółkła i obumarła, choć wszędzie dookoła widać piękną, bujną zieleń. Te „plamy” to prawdopodobnie miejsca, gdzie załatwiały się psy. Jako że psy mają tendencję do załatwiania się w tym samym miejscu, gdzie ich pobratymcy, by oznaczać terytorium lub przykrywać zapach innego psa (a także – według niektórych badań – okazywać swój status), stężenie moczu w konkretnych miejscach bywa bardzo wysokie. To zaś oznacza również wysokie stężenie azotu, który jest w psim moczu obecny. Azot wytwarzany jest w wyniku naturalnego rozpadu białka, a następnie jest wydalany wraz z moczem. W niewielkich ilościach działa on jak nawóz, jednak przy regularnym „podlewaniu” konkretnego miejsca na trawie pojawiają się przebarwienia lub właśnie „plamy”.