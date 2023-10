Garmin pokazał trzy przepiękne zegarki. Cena? Nie pytaj

We wszystkich przypadkach mamy do czynienia z mniej więcej podobnymi parametrami. Koperty mają średnicę 46 mm i mniej więcej 14-15 mm grubości, przyjmą paski o szerokości 22 mm, są odporne na wodę (do 10 ATM), a do tego zaoferują 32 GB wbudowanej pamięci, magnetyczną ładowarkę i wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,2" i rozdzielczości 390 x 390 pikseli, ukryty pod szafirowym szkłem.