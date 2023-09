Oto nowy Realme C51. Jest budżetowy, ale wygląda prawie jak iPhone

Najnowszy Realme C51 został wyposażony w 6,74-calowy wyświetlacz IPS pracujący w rozdzielczości HD+ (1600 × 720 pikseli) z obsługą częstotliwości odświeżania na poziomie 90 Hz. Co jednak wyróżnia ekran na tle konkurencji to fakt, że obok przedniej kamery 5 Mpix do selfie pojawia się Minikapsuła, czyli androidowa wersja Dynamicznej Wyspy z iPhone 14 Pro.