Wkurzyły was nowe nakrętki napojów? Patrzcie na to

To ekologiczne rozwiązanie, znane jako DS Smith Lift Up, zawiera kartonowy uchwyt na butelki, który w pełni nadaje się do recyklingu i posiada miękką rączkę, co ma ułatwić przenoszenie produktów. Ta innowacja miała zostać zaprojektowana specjalnie dla butelek PET przeznaczonych do użytku domowego i może być dostosowana do różnych rozmiarów butelek.