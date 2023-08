Zamrożenie cen energii Polaków sięgnie limitu 3000+ kWh. Oszczędzimy do 4000 zł

Rząd przyjął nowelizację ustawy, na mocy której aktualnie obowiązujący limit zużycia energii po preferencyjnej, zamrożonej stawce zostanie podniesiony z 2000 kWh do 3000 kWh (Senat przyjął ustawę z poprawkami, po czym wróci ona pod obrady Sejmu). Tyczy się to każdego gospodarstwa domowego. Z jeszcze wyższego limitu zużycia energii po preferencyjnych cenach skorzystają rodziny z niepełnosprawnymi, dla których nowy pułap wyniesie do 3600 kWh. Z kolei gospodarstwa z Kartą Dużej Rodziny oszczędzą dzięki maksymalnemu limitowi zużycia prądu w preferencyjnej, zamrożonej cenie do 4000 kWh.