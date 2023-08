Xiaomi 13 Ultra vs Huawei P60 Pro - który robi lepsze zdjęcia i filmy? [wideo]

Dzisiaj mamy dla was porównanie Xiaomi 13 Ultra z Huawei P60 Pro, czyli obie firmy, których aparaty tak naprawdę pomaga lub pomagał tworzyć gigant fotograficzny Leica. Czy logo znanego producenta to tylko chwyt marketingowy? No i który z nich teraz robi lepsze zdjęcia? Zapraszam do oglądania.