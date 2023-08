Słuchawki gamingowe czy do muzyki - czy naprawdę musisz wybierać?

Bardzo ciekawym podejściem do kwestii dźwiękowych jest opcja dostosowania go do konkretnego gatunku. Wbudowany w aplikację korektor pozwala ustawić priorytet dla kroków, balistyki, wyścigów i gier RPG. W końcu w sieciowych strzelankach chcemy wiedzieć, czy nie skrada się do nas rywal, a ścigając się liczymy na wyraźne odgłosy silników. W grach RPG czasami ważniejsza jest nastrojowa muzyka czy dialogi, więc taka opcja na pewno ucieszy grających. Wysoka jakość dźwięku i potężny bas to robota 90-milimetrowych planarnych przetworników Audeze, które – jak zaznacza producent – wyróżniają się 3-krotnie większą powierzchnią niż odpowiedniki w konkurencyjnych modelach.