Sprawdzili, kto jest bardziej zagrożony utratą pracy przez chatboty. Płeć ma znaczenie

Oczywiście nie oznacza to, że te zawody znikną całkowicie lub że nie będą potrzebne ludzkie umiejętności i kreatywność. Jednak może to oznaczać, że pracownicy tych zawodów będą musieli dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych i nabywać nowe kompetencje. Może to także stworzyć nowe możliwości i miejsca pracy dla ludzi, którzy będą w stanie wykorzystać potencjał generatywnej SI.