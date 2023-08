ChatGPT kontra ludzkość. Czyli jak nie dopuścić, by SI odebrała ci pracę

Podczas imprezy odbędzie się, między innymi, debata oxfordzka AI Apocalypse: GenAI is coming for your job, moderowana przez Sylwię Czubkowską, a jednym z jej uczestników będzie Zbigniew Jagiełło, pomysłodawca oraz jeden ze współtwórców mobilnego systemu płatności Blik, były prezes PKO BP. Zaproszeni do debaty goście przedstawią swoje argumenty w sporze o to, czy SI okaże się globalnym zagrożeniem, zmieniającym architekturę społeczną czy też wybawieniem, niosącym nadzieję na szybki postęp w wielu obszarach.