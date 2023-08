Zabierają swoim pociechom dzieciństwo, bo ważniejsze są zyski i wyświetlenia. Wchodzi prawo, które wreszcie zadba o dzieci

Przykłady? Choćby profil na Instagramie Lenka.kaa, który obserwuje blisko 70 tysięcy osób. Prowadzi go mama Lena, a na większości zdjęć jako modelka – jak przedstawiana jest w postach – pojawia się córeczka Wiktoria. Często nosi stylowe i modne kroje. Pozuje w sukienkach, płaszczach, kurtkach, dresach czy pidżamach. Zawsze ma idealnie uczesane włosy i wydaje się, że robi wszystko, by wyglądać jak dorosła albo chociaż nie wyglądać na tyle lat, ile ma, czyli... cztery. Jej pierwsze zdjęcie pojawiło się na Instagramie ok. dwa tygodnie po narodzinach. Zanim skończyła roczek, zdjęć było już kilkadziesiąt. Początkowo były to fotografie typowo rodzinne. Nie różniły się niczym od tych, które wielu z rodziców bezrefleksyjnie wrzuca do sieci. Z czasem jednak przybrały coraz bardziej profesjonalną formę. Poprawia się jakość zdjęć, ich oświetlenie, a kadry są bardziej przemyślane. Dopracowany wydaje się każdy szczegół. Widoczny jest też efekt. Dziesiątki serduszek zamieniają się w setki, a potem tysiące. Wtedy pojawiają się też pierwsze oznaczenia profili modowych marek. Wiktoria ma wtedy trzy lata.

