Laser TV: Laserowe kino domowe. Gigantyczny ekran za niewielkie pieniądze - poradnik

Technicznie Laser TV to projektor. Nie ma wbudowanej żadnej matrycy OLED czy LCD, polega na świetle rzucanym na ekran. Tyle że to taki projektor, który z punktu widzenia użytkownika ma być równie łatwy w obsłudze, co telewizor. Żadna geometria ekranu, żadna temperatura barwowa, żadne zaciemnianie pokoju - koniec z tymi bzdurami, które doceniają tylko entuzjaści. Z Laser TV korzysta się tak samo, jak z telewizora i niemal tak samo się go instaluje, a przynajmniej równie łatwo. Tyle że w efekcie można mieć taki, nazwijmy to, telewizor z nawet 120-calowym ekranem. Nie trzeba się też martwić o żywotność urządzenia: producent deklaruje żywotność 25 tys. godzin, czyli 27 lat typowego użytku.