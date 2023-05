Głośnik bezprzewodowy to zabawka nie dla wrażliwych uszu? Obalamy mity

Dobrym przykładem porządnego przenośnego głośnika jest House of Marley Get Together 2 XL. Mimo niewielkiego rozmiaru, w obudowie znalazło się miejsce na pełnozakresowe przetworniki (2 x 30 W mocy). Mimo tego, wbudowany akumulator zapewnia działanie do 20 godzin bez potrzeby podłączania Get Together 2 XL do gniazdka. Urządzenie obsługuje standard Bluetooth 5.0 i może być częścią większej sieci bezprzewodowych głośników.