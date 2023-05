Zwykły człowiek kontra profesjonalista. Użył sztucznej inteligencji i prześcignął fachowca

Michał Sadowski, założyciel Brand24, podzielił się na Twitterze ciekawym eksperymentem. Jako że firma przenosi się do nowego biura, trwają prace nad zaaranżowaniem przestrzeni. "Wklepałem zatem opis tego co chcemy osiągnąć do MidJourney. Czarna wykładzina na podłodze, białe biurka, jasna przestrzeń, dużo zielonych roślin, nowoczesny design" – napisał Sadowski i pokazał, co zaprezentował mu imponujący możliwościami program.