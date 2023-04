Bal na Titanicu trwa. Mniej niż 200 km można pokonać w Polsce samolotem

Samochodem z Lublina do Warszawy jedzie się 1 godzinę i 49 minut – a przy tym nie trzeba się fatygować na lotnisko, które przecież nie jest ulokowane w stolicy województwa lubelskiego, a w – choć nieodległym, to jednak - Świdniku. Ok. 1 godzinę i 50 minut jedzie pociąg do centrum, co jak na nasze rodzime warunki jest naprawdę fantastycznym czasem. Do tego należy jeszcze dodać transport z dworca na lotnisko, ale nie są to jakieś poważne odległości.