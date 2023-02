Czy tak wygląda iPhone 15? Mam nadzieję, że nie, bo przypomina tandetny smartfon z marketu

Przyzwyczaiłem się do tego, że Apple wyznacza standardy designu na kilka lat do przodu. Do dzisiaj pamiętam jak razem z połową internetu śmiałem się z pierwszego notcha, żeby później ze zgrozą zauważyć, że kolejne telefony z Androidem dostawały ten dyskusyjny element urody, ale za to mocno okrojony pod względem możliwości względem oryginału. Gdy rok temu zobaczyłem Dynamiczną Wyspę, to byłem pewien, że za chwilę wszyscy będą chcieli wprowadzić ją w swoich telefonach. Nie pomyliłem się. To jest po prostu prawidłowość - Apple zaokrągla iPhone'a - konkurencja robi to samo, Apple wprowadza kanciasty design - rynek podąża w tym kierunku. Obawiam się jednak tego, że ta sytuacja wkrótce się zmieni, bo przecieki dotyczące iPhone'a 15 nie są ekscytujące.